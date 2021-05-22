В Беларуси в колонии умер политический заключенный

Витольда Ашурка приговорили к 5 годам за участие в акциях протеста.

В Беларуси в колонии умер политический заключенный
Фото: nn.by

В Беларуси в колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста. Ранее его признали политзаключенным.

О смерти политзаключенного 21 мая сообщили независимые белорусские СМИ и его соратники.

Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания "Наша Нива", официальная причина смерти - остановка сердца, но его жена сообщила, что "сердце у него было здоровым абсолютно".

Впервые в колонии умер осужденный за участие в массовых акциях протеста после выборов президента Беларуси в августе прошлого года.

Из колонии активист писал о том, что на одежду политических заключенных в колонии нашивают желтые бирки. "Здесь не хватает политических. Так что нет причин унывать. Тем более, что администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека", - писал Ашурок, отметив, что "опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде".

Ашурок был членом партии "Белорусский народный фронт".

Напомним, что с осени 2020 года политические отношения между Украиной и Беларусью были поставлен на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.

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