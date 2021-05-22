Мины роSSийских оккупантов снесли в Песках ворота, забор и пробили крышу частного дома

Фото: facebook.com/pressjfo.news

РоSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Сегодня утром, 22 мая, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Под обстрел попал частный сектор населенного пункта. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и именно этим спас себе жизнь - следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию очередного преступления роSSийско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская, 7 в Песках", - добавили в ООС.

Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news