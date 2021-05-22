Мины роSSийских оккупантов снесли в Песках ворота, забор и пробили крышу частного дома

Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

РоSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Сегодня утром, 22 мая, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Под обстрел попал частный сектор населенного пункта. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и именно этим спас себе жизнь - следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию очередного преступления роSSийско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская, 7 в Песках", - добавили в ООС.

Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 20 мая поддерживаемые Россией вооруженные формирования второй раз за месяц обстреляли прифронтовую Марьинку Донецкой области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Греция разрешила въезд украинским туристамГреция разрешила въезд украинским туристам
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Блок рекламы


Похожие новости
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Зеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексииЗеленский считает выдачу роSSийских паспортов жителям ОРДЛО первым шагом к аннексии
Блинкен выразил ЛаВРУНу "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нееБлинкен выразил ЛаВРУНу "глубокую обеспокоенность" развертыванием роSSийских войск в Украине и около нее
"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля"Дело Шеремета": суд продлил домашний арест Кузьменко и обязательства Дугарь по 18 июля
Офис генпрокурора обжаловал домашний арест МедведчукаОфис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука
Суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестомСуд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом
Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арестПечерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест
В Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человекВ Израиле палестинские ракеты попали в дома и автомобили, погибли пять человек
На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - БакановНа постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов
СБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человекСБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости