Мины роSSийских оккупантов снесли в Песках ворота, забор и пробили крышу частного дома
Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
РоSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"Сегодня утром, 22 мая, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
Под обстрел попал частный сектор населенного пункта. В 6:55 во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.
Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть, что случилось, и именно этим спас себе жизнь - следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.
"Украинская сторона СЦКК провела фотофиксацию и верификацию очередного преступления роSSийско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле. В результате проведенной работы были установлены факты многочисленных повреждений дома и прилегающего домохозяйства по улице Олимпийская, 7 в Песках", - добавили в ООС.
Указанные действия вооруженных формирований РФ являются грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей.
Напомним, 20 мая поддерживаемые Россией вооруженные формирования второй раз за месяц обстреляли прифронтовую Марьинку Донецкой области.