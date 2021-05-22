На спецзаседании Европейского совета проведут дебаты по РоSSии

Также будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и о подготовке к саммиту ЕС-США.

На спецзаседании Европейского совета проведут дебаты по РоSSии

24-25 мая состоится специальное заседание Европейского совета, в рамках которого проведут стратегические дебаты по РоSSии.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля.

В понедельник будут говорить о внешней политике Евросоюза, в частности, в планах - согласованные ранее дебаты по РоSSии. "Незаконные и провокационные шаги РоSSии продолжаются как в странах-членах ЕС, так и за его пределами", - говорится в сообщении.

Мишель предлагает сопроводить дальнейшее обсуждение этого вопроса "отчетом Высокого представителя и Комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией".

Участники заседания также будут говорить об отношениях с Великобританией после вступления в силу с 1 мая соглашения о торговле и сотрудничестве между евроблоком и Лондоном, ситуации на Ближнем Востоке и о подготовке к саммиту ЕС-США, который должен состояться в июне.

В повестке дня мероприятия на вторник - борьба с COVID-19 и изменениями климата.

Напомним, в марте Европейский Союз отложил стратегическую дискуссию между лидерами блока относительно дальнейших отношений с Россией на следующий саммит.

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