На спецзаседании Европейского совета проведут дебаты по РоSSии
Также будут говорить о ситуации на Ближнем Востоке и о подготовке к саммиту ЕС-США.
24-25 мая состоится специальное заседание Европейского совета, в рамках которого проведут стратегические дебаты по РоSSии.
Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля.
В понедельник будут говорить о внешней политике Евросоюза, в частности, в планах - согласованные ранее дебаты по РоSSии. "Незаконные и провокационные шаги РоSSии продолжаются как в странах-членах ЕС, так и за его пределами", - говорится в сообщении.
Мишель предлагает сопроводить дальнейшее обсуждение этого вопроса "отчетом Высокого представителя и Комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией".
Участники заседания также будут говорить об отношениях с Великобританией после вступления в силу с 1 мая соглашения о торговле и сотрудничестве между евроблоком и Лондоном, ситуации на Ближнем Востоке и о подготовке к саммиту ЕС-США, который должен состояться в июне.
В повестке дня мероприятия на вторник - борьба с COVID-19 и изменениями климата.
Напомним, в марте Европейский Союз отложил стратегическую дискуссию между лидерами блока относительно дальнейших отношений с Россией на следующий саммит.