Вертолет МИ-8 доставил тяжелораненого под Марьинкой гвардейца в Киев

Воин будет лечиться в военном госпитале МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Тяжело раненого в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе гвардейца доставили из Днепра в Киев вертолетом МИ-8.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела вблизи Марьинки в Донецкой области.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепр в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова", - говорится в сообщении.

Воина успешно прооперировали и доставили силами авиации Нацгвардии в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, Национальная гвардия Украины получила третий французский вертолет Airbus Н-225. До конца текущего года авиация НГУ должна пополниться еще четырьмя вертолетами французской компании.

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