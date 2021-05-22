Вертолет МИ-8 доставил тяжелораненого под Марьинкой гвардейца в Киев
Воин будет лечиться в военном госпитале МВД.
Тяжело раненого в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе гвардейца доставили из Днепра в Киев вертолетом МИ-8.
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
Военнослужащий пострадал в результате вражеского обстрела вблизи Марьинки в Донецкой области.
"Раненому оказали первую помощь военные медики, а затем эвакуировали для дальнейшего лечения в Днепр в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И. Мечникова", - говорится в сообщении.
Воина успешно прооперировали и доставили силами авиации Нацгвардии в Киев для дальнейшего лечения в военном госпитале МВД.
Напомним, Национальная гвардия Украины получила третий французский вертолет Airbus Н-225. До конца текущего года авиация НГУ должна пополниться еще четырьмя вертолетами французской компании.