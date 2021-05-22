Макрон поднял бокал под украинский тост "Будьмо" и выпил "За Украину"

Президент Франции принял участие в торжествах по случаю открытия в стране террас кафе и ресторанов.

Фото: twitter.com/UKRinFRA

Во время открытия террас кафе во Франции президент Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский тост "Будьмо".

Видео опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в соцсети Facebook.

В одном из заведений в Невере состоялись торжества по этому случаю, в которых принял участие Макрон. Там его угостили коктейлем Венецианский Спритц. Президент Франции поднял бокал со словами "Sant?!", что в переводе означает "За здоровье".

В это время кто-то в толпе крикнул украинский тост "Будьмо!". Макрон улыбнулся в ответ и снова поднял бокал со словами "За Украину".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Как пишет bbc.com, с конца апреля во Франции смягчают карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

С 19 мая разрешили работать кофейням, ресторанам и барам, которые имеют места на открытом воздухе. Впрочем, за столом могут быть не более шести человек.

До этого с осени прошлого года все заведения общественного питания во Франции были закрыты для посетителей и работали только на вынос.

Ожидается, что с 9 июня посетители кафе и ресторанов смогут находиться и в помещениях.

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