В Одессе обстреляли окна кабинета главы суда, где вынесли приговор Стерненко

Сергей Кичмаренко связывает инцидент с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.

Окна кабинета главы Приморского районного суда Одессы Сергея Кичмаренко обстреляли неизвестные.

С соответствующим письмом он обратился в Высший совет правосудия.

По словам судьи, 17 мая (понедельник) он, войдя в рабочий кабинет, заметил, что "одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия".

"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне", - отметил судья.

Фото: скриншот

Кичмаренко считает, что инцидент произошел в период выходных - с вечера 14 мая по утро 17-го.

Он сразу сообщил Службе судебной охраны и полиции. В тот же день было зарегистрировано производство по ст. 377 Уголовного кодекса - Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.

"То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", - добавил глава суда.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это - незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил его соратник Руслан Демчук, которий также был подозреваемым по этому делу.

9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.

14 мая Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор райсуда и оставил его в силе.