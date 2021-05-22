В Одессе обстреляли окна кабинета главы суда, где вынесли приговор Стерненко
Сергей Кичмаренко связывает инцидент с пребыванием в его производстве ряда резонансных уголовных дел.
Окна кабинета главы Приморского районного суда Одессы Сергея Кичмаренко обстреляли неизвестные.
С соответствующим письмом он обратился в Высший совет правосудия.
По словам судьи, 17 мая (понедельник) он, войдя в рабочий кабинет, заметил, что "одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия".
"Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне", - отметил судья.
Кичмаренко считает, что инцидент произошел в период выходных - с вечера 14 мая по утро 17-го.
Он сразу сообщил Службе судебной охраны и полиции. В тот же день было зарегистрировано производство по ст. 377 Уголовного кодекса - Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного.
"То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел", - добавил глава суда.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы вынес приговор Стерненко в деле по обвинению в похищении в 2015 году человека - Сергея Щербича. Стерненко лишили свободы на семь лет и три месяца и признали виновным по всем статьям. Это - незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности), нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор получил его соратник Руслан Демчук, которий также был подозреваемым по этому делу.
9 апреля Одесский апелляционный суд смягчил меры пресечения и отправил их под домашний арест.
14 мая Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор райсуда и оставил его в силе.