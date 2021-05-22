Фонд Порошенко передал помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов

Более 12 тысяч продуктовых наборов для украинцев, которые нуждаются в помощи из-за пандемии коронавируса, от Фонда Порошенко и ОО «Дело общин» собрали волонтеры и активисты для семей погибших воинов, пенсионеров и многодетных семей.

«Честь и уважение к нашим воинам среди украинцев является безоговорочными. Ведь именно военные берегут мирную жизнь сейчас и обеспечивают наше общее свободное будущее в независимой Украине. Наша обязанность - ответить нашим защитникам и их семьям вниманием и заботой. Поэтому уже второй год мы вместе с «Делом общин», «Фондом Порошенко» и волонтерами помогаем семьям воинов АТО наборами продуктов первой необходимости, собранными в Офисе «Европейской Солидарности». На этот раз наши боксы достались адресатам в Запорожье», - рассказал Петр Порошенко.

В каждом наборе - мука, сахар, крупы, масло, консервы и печенье. Помощь от Порошенко передали и волонтеру, которая вяжет носки военным на фронт, Елене Костиной.

В Ровно благотворительную помощь получили также люди, которые уже переболели коронавирусом, но до сих пор испытывают его негативное влияние на свое здоровье. Партийцы убеждены, что таких людей нужно поддерживать.

В Одесской области благотворительную помощь получили жители Староказачьего, Татарбунара, Большого Дальника, Таирова, Цебрикова, Черноморска и Одессы.

Тернопольщина также получила благотворительную помощь для людей, оказавшихся в трудных финансовых обстоятельствах из-за пандемии коронавируса. Депутат Тернопольского районного совета Владимир Байгер подчеркнул: команда « ЕС » всегда помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Лидер фракции «Европейская Солидарность» в Киевском горсовете, глава Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко отметила, что для «Европейской Солидарности» помощь украинцам в тяжелые времена уже стала традицией.

«Уже стало доброй традицией в семье «Европейской Солидарности» помогать тем, кому не просто пережить тяжелые времена. Этот набор с большой заботой и любовью для вас собирали волонтеры. Когда работает наш конвейер, у нас нет ни должностей, ни титулов. Я хочу передать вам от каждого, кто вложил часть своей души и любви, пожелания крепкого здоровья, добра и мира. Берегите себя, а мы будем делать все, чтобы жизнь в Украине стало достойной для каждого человека», - сказала она.

Акция началась еще в 2020 году, тогда после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы для более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.