Возле здания Верховной Рады нацгвардейцы снова будут нести Почетный караул

Спецбатальон будет нести службу в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой караула.

Фото: iportal.rada.gov.ua

В субботу, 22 мая, у здания Верховной Рады Украины, на площади Конституции, была возобновлена традиция несения службы Почетной стражей Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Церемония сопровождалась поднятием Государственного флага.

Фото: iportal.rada.gov.ua

"С 10:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни с ежечасной сменой караула нести службу будет Специальный батальон "Почетный караул" Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Фото: iportal.rada.gov.ua

Напомним, впервые церемония несения почетного караула и поднятия государственного флага состоялась 1 марта 2020 года. Но ввиду карантина была временно приостановлена.

Традицию начали в знак памяти четырех нацгвардейцев, погибших на площади Конституции 31 августа 2015 года.

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