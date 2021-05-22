На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 пункта пропуска

На украинско-молдавской границе 24 мая в 8:00 возобновит работу 31 пункт пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Согласно полученному сообщению от руководства пограничного ведомства Республики Молдова, Госпогранслужба информирует, что на участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска сопредельной страны", - говорится в сообщении.

Начинают функционировать такие пункты пропуска:

«Бронница - Унгурь»;

«Ямполь - Косэуц»;

«Цекиновка - Сорока»;

«Большая Косница - Василькеу»;

«Большая Косница - Хрушка»;

«Грабаровка - Окница»;

«Болган - Христова»;

«Студень - Ротарь»;

«Алексеевка - Валя Туркулуй»;

«Шершенцы - Валя Туркулуй»;

«Домница - Ковбасна»;

«Тимкове - Броштень»;

«Станиславка - Веренкеу»;

«Федосеевка - Жура»;

«Дубовое - Дубеу»;

«Платоново - Гоянул Ноу»;

«Осиповка - Колосово»;

«Павловка - Мочаровка»;

«Великоплоское - Мелеешть»;

«Славяносербка - Ближний Хутор»;

«Гребеники - Тирасполь»;

«Розаливка - Фрунзе»;

«Граденцы - Незавертайловка»;

«Лесное - Саиц»;

«Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга»;

«Железнодорожное - Кайраклия»;

«Долинское - Чишмикиой»;

«Вашковцы - Грименкеуц»;

«Сокиряны - Колокушна»;

«Зеленая - Медвежье»;

«Подворьевка - Липкань».

"Заметим, что в настоящее время действуют карантинные ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, движение через пункты пропуска будет восстановлено и для пассажирского, и для грузового транспорта. Остается нефункционирующим единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут.

С марта 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусау Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. До настоящего времени были открыты только 33 пункта пропуска из 88.