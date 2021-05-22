На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 пункта пропуска
ПП заработают 24 мая.
На украинско-молдавской границе 24 мая в 8:00 возобновит работу 31 пункт пропуска.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Согласно полученному сообщению от руководства пограничного ведомства Республики Молдова, Госпогранслужба информирует, что на участке украинско-молдавской границы возобновляют работу все пункты пропуска сопредельной страны", - говорится в сообщении.
Начинают функционировать такие пункты пропуска:
«Бронница - Унгурь»;
«Ямполь - Косэуц»;
«Цекиновка - Сорока»;
«Большая Косница - Василькеу»;
«Большая Косница - Хрушка»;
«Грабаровка - Окница»;
«Болган - Христова»;
«Студень - Ротарь»;
«Алексеевка - Валя Туркулуй»;
«Шершенцы - Валя Туркулуй»;
«Домница - Ковбасна»;
«Тимкове - Броштень»;
«Станиславка - Веренкеу»;
«Федосеевка - Жура»;
«Дубовое - Дубеу»;
«Платоново - Гоянул Ноу»;
«Осиповка - Колосово»;
«Павловка - Мочаровка»;
«Великоплоское - Мелеешть»;
«Славяносербка - Ближний Хутор»;
«Гребеники - Тирасполь»;
«Розаливка - Фрунзе»;
«Граденцы - Незавертайловка»;
«Лесное - Саиц»;
«Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга»;
«Железнодорожное - Кайраклия»;
«Долинское - Чишмикиой»;
«Вашковцы - Грименкеуц»;
«Сокиряны - Колокушна»;
«Зеленая - Медвежье»;
«Подворьевка - Липкань».
"Заметим, что в настоящее время действуют карантинные ограничения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины", - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, движение через пункты пропуска будет восстановлено и для пассажирского, и для грузового транспорта. Остается нефункционирующим единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуць-Прут.
С марта 2020 года с целью предотвращения распространения коронавирусау Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. До настоящего времени были открыты только 33 пункта пропуска из 88.