В тайнике в Донецкой области обнаружили более 2 тыс. патронов, гранаты и тротиловые шашки

Тайник был в заброшенном здании в одном из населенных пунктов.

Правоохранители из состава Операции объединенных сил в Донецкой области обнаружили тайник с боеприпасами.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"В заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области, который расположен в 17 км от линии разграничения, обнаружили тайник с военными средствами поражения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Из него изъяты 800 граммов тротила, более 2000 патронов калибра 5,45 мм, 101 патрон калибра 7,62 мм и 80 патронов - 12,7 мм.

А также - 3 гранаты Ф-1, граната РГД-5, 2 выстрела от РПГ-7 и 2 тротиловые шашки общим весом 600 граммов.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

По данному факту в Покровское районное управление Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Напомним, на Донбассе оккупанты минируют населенные пункты роSSийскими боеприпасами.

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