Рада поддержала запрос о присвоении звания Герой Украины Ярославу Журавлю

Сержант-разведчик эвакуационной команды получил ранения во время обстрела и остался на поле боя без помощи.

Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко, к президенту Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно). Запрос подписали еще 60 народных депутатов из разных фракций и групп. За направление запроса президенту Зеленскому проголосовали 292 народных депутата.

«Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам - сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали к нашим войскам. Пока Главнокомандующий «искал мира в глазах Путина». Надеюсь, президент наконец услышит призыв миллионов украинцев - подписать Указ и присвоить Ярославу Журавлю звание Героя Украины посмертно. Потому что он точно заслужил это звание. Напоминаю гаранту: его долг перед украинскими защитниками и перед семьями погибших украинских воинов - достойно чтить их подвиг и жертву ради Украины», - написал Порошенко в Facebook.

Как известно, 13 июля 2020 года на линии соприкосновения под поселком Зайцево рядом с оккупированной Горловка Донецкой области, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода из состава 35 бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь.

В тот же день роSSийские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера и имели экипировку гуманитарной миссии - белые шлемы, жилеты и повязки, нарушив договоренность о режиме «тишины», достигнутую через ОБСЕ .

Во время обстрела получил ранение военнослужащий из эвакуационной команды - сержант-разведчик Ярослав Журавель.

После обстрела раненый Ярослав остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотника, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений. Только 21 июля его тело было передано на контролируемую территорию Украины.

Похоронили Ярослава Журавля 23 июля 2020 года в селе Андреевка, на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

Отец и дочь погибшего морпеха Ярослава Журавля

«Европейская Солидарность» с августа 2020 года требует присвоения Ярославу Журавлю звания Героя Украины.