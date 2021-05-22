Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

В течение пятницы, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Екатериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного роSSийско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Около Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а около поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.

В результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один - боевое травмирование. Воинам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

По состоянию на 07:00 субботы, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.