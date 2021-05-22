Николенко: проблема с водой в Крыму обострилась из-за его массированной милитаризации

Водных ресурсов для бытового использования на полуострове достаточно.

Водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно, а проблема с водой на полуострове обострилась из-за его массированной милитаризации.

Так пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал Lb.ua слова представителя роSSийского МИД о том, что "водная блокада" оккупированного Крыма со стороны Украины способствует росту международной напряженности, а региону грозит гуманитарная катастрофа, которые цитирует tass.ru.

Речь идет, по его словам, о развитии в Крыму военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РоSSийской Федерации.

"Фактически роSSийские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - отметил он.

Николенко отметил, что вместе с тем роSSийская сторона не оставляет попыток переложить ответственность на других.

"Напомню, что в соответствии с нормами международного права, РоSSия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - подытожил спикер.

Напомним, в апреле вице-премьер, министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что теоретическая война за воду для Крыма дорого обойдется РоSSии.

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После захвата Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение полуострова Крым будет восстановлено только после деоккупации.

В начале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что будут судиться с Украиной из-за перекрытия канала.