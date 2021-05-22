На Донбассе в результате обстрела оккупантами ранены трое украинских военных

Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

На Донбассе в результате обстрела оккупантами ранены трое украинских военных
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Луганское. В результате инцидента двое военнослужащих ВС Украины получили ранения и один - боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ “Север”.

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские военные открыли ответный огонь.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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