В Германии арестовали мужчину, которого обвиняют в закупке высокотехнологичных компонентов в интересах ФСБ РФ для использования в роSSийской ракетной программе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечается в публикации, подозреваемого обвиняют в контакте с гражданином РоSSии по имени Сергей К., который, как считают следователи, действовал в интересах ФСБ.

Сообщается, что К. также в марте контактировал с руководителем компании в городе Аугсбург на юге Германии, который был осужден за нарушение эмбарго Европейского Союза по продаже оружия РоSSии.

По информации издания, предметом соглашения были прецизионные станки, необходимые для производства ракет. При этом в экспортной документации на товары отмечалось, что техника используется в нефтяной и газовой промышленности.

"На самом деле высокомощные станки из Баварии предназначались, по данным немецких следователей, для ОКБ "Новатор" из Екатеринбурга", - пишет журнал.

РоSSийское государственное ОКБ "Новатор" производит системы, включая баллистические ракеты, которые могут нести ядерные заряды.

Напомним, в оккупированном Крыму для водоснабжения установили оборудование немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Это произошло несмотря на запрет на поставку такой техники на оккупированной территории, установленный постановлением Совета Европы еще в 2014 году.