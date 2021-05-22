США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"
В перечне 13 судов и 4 компании.
Соединенные Штаты ввели санкции против роSSийских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода “Северный поток-2”.
Об этом говорится в заявлении Минфина США.
В список попали 13 судов: "Академик Черский", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев" , "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".
Санкции также введены против компаний: "Мортранссервис", "Морская спасательная служба", "Коксохимтранс" и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.
Вместе с тем с "Морской спасательной службой" разрешается взаимодействовать в сферах, не связанных со строительством газопровода.
Напомним, 20 января США ввели санкции относительно судна “Фортуна” в рамках Закона о противодействии американским санкциям (CAATSA). Представитель американского посольства в Берлине, комментируя это решение, заявил, что Вашингтон продолжает принимать "все необходимые и соответствующие меры" для недопущения строительства "Северного потока-2".