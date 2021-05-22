В Польше назвали непоследовательной позицию США по санкциям против оператора "Северного потока-2"

В администрации президента Польши не разделяют надежд американцев на то, что некоторое ослабление может помочь наладить диалог с РФ.

Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський считает "не совсем последовательным" решение администрации президента США Джо Байдена не вводить санкции против компании, которая строит газопровод “Северный поток-2”.

Об этом сообщает “Радио Польша”.

Кшиштоф Щерський отметил, что он разделяет критику, которую в Вашингтоне высказал устно в адрес газопровода, который через Балтийское море должен соединить РоSSию и Германию. Однако, добавил министр, он не разделяет надежды американцев на то, что некоторое ослабление может помочь наладить диалог с РФ , благодаря чему будет возможно изменение профиля инвестиции.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекта, именно из-за этой непоследовательности. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта "Северный поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет иметь далеко идущие последствия, которые сегодня все еще можно задержать", - сказал Щерський.

Напомним, что администрация Байдена ввела и потом сразу приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2, ее генерального директора Маттиаса Варнига, а также четырех корпоративных сотрудников компании. В отчете Госдепа отмечается, что причиной отказа было то, что санкции "негативно повлияют на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами".

Накануне в администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2".