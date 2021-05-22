В Латвии раскритиковали отношение Берлина к "Северному потоку-2"

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что ему стыдно за немецкий подход к проекту.

В Латвии раскритиковали отношение Берлина к "Северному потоку-2"
Фото: ИноСМИ

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение Берлина к "Северному потоку-2".

Об этом сообщает “Радио Польша”.

"Мне стыдно за немецкий подход к Nord Stream II", - заявил Артис Пабрикс, критикуя отношение Берлина к неоднозначному газопроводу.

"Политика, основанная на ценностях ... Мне стыдно за подход Германии к Nord Stream II. Затем эти же политики спорят о беженцах и других «моральных» проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе", - написал Артис Пабрикс на своей странице в Twitter.

Напомним, Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) ФРГ 17 мая одобрило распоряжение относительно немедленного исполнения противоречивого разрешения от 14 января об укладке труб "Северного потока-2" на участке в два километра на морском дне в исключительной экономической зоне Германии.

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