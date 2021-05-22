Зеленский уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Горбулина и назначил Милованова

Зеленский назначил членами наблюдательного совета "Укроборонпрома" трех лиц: Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурму.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил академика Владимира Горбулина с должности члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующий указ №208/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» В.Горбулина", - говорится в документе.

Другим указом №209/2021 Зеленский назначил членами Наблюдательного совета «Укроборонпрома» трех человек (по согласию): Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурму.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, академика Владимира Горбулина избрали главой наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в декабре 2020 года.