Зеленский уволил из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Горбулина и назначил Милованова
Зеленский назначил членами наблюдательного совета "Укроборонпрома" трех лиц: Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурму.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил академика Владимира Горбулина с должности члена наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Соответствующий указ №208/2021 обнародован на сайте главы государства.
"Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром» В.Горбулина", - говорится в документе.
Другим указом №209/2021 Зеленский назначил членами Наблюдательного совета «Укроборонпрома» трех человек (по согласию): Тимофея Милованова, Александра Носова и Ростислава Шурму.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, академика Владимира Горбулина избрали главой наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" в декабре 2020 года.