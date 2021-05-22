США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУ

Правильно реформировать эти институты является чрезвычайно важным для правосудия в Украине.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Смирнов обговорили с представителями США и ЕС реформирование Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей и НАБУ.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

В посольстве отметили, что правильно реформировать эти институты является чрезвычайно важным для правосудия в Украине.

"Мы продолжаем призывать украинскую власть выполнять свои обязательства следовать рекомендациям Венецианской комиссии по обеспечению временной, но существенной роли независимых экспертов в этих органах. Это кажется небольшим техническим вопросом, но это не так. Независимые эксперты - единственный способ защитить эти органы, отвечающие за насущно необходимые судебные реформы и борьбу с коррупцией, от злонамеренного воздействия. Почему? Потому что такие эксперты не имеют конфликта интересов, предубеждений или каких-то задач, отличных от защиты общественного блага", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Напомним, 2 мая члены комитета по выбору наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления.