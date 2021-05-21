Оккупационные войска за сутки 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Оккупационные войска за сутки 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе
миномет "МП-120"
Фото: Генштаб ВСУ

В зоне боевых действий на Донбассе роSSийские вооруженные формирования 5 раз открывали огонь по украинским позициям. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песков противник осуществил обстрел из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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