Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Конкурс объявлен с 1 июня.

Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Фото: Радио Свобода

Кабинет Министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, передает "Интерфакс-Украина".

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов наблюдательного совета Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталью Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета от государства - Роберта Бенша.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до года. Еще один его независимый член будет назначен после консультаций с международными партнерами Украины.

Напомним, согласно корпоративным процедурам "Нафтогаза", с 14 мая вступило в силу прекращение полномочий пяти из шести членов Наблюдательного совета - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людл Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко, которые объявили о своей отставке 30 апреля. По информации LB.ua, все пятеро членов Наблюдательного совета будут снова назначены уже в начале следующей недели сроком на 1 год.

По информации собеседников LB.ua, 13 мая состоялась встреча между представителями Наблюдательного совета НАК и руководителями правительства и Офиса президента. На ней членам наблюдательного совета было предложено предоставить условия, при которых они останутся на своих должностях.

Представители наблюдательного совета предоставили эти условия: продление полномочий всех членов наблюдательного совета на 1 год с одновременным сохранением нынешнего состава правления НАК тоже на 1 год. Также среди условий - исключение из состава наблюдательного совета Роберта Бенша.

Сообщалось, что премьер-министр согласился на эти условия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин назначил временного руководителя "Укравтодора" вместо КубраковаКабмин назначил временного руководителя "Укравтодора" вместо Кубракова
"Слуга народа" объявила Тищенко выговор за вечеринку во время локдауна"Слуга народа" объявила Тищенко выговор за вечеринку во время локдауна
Зеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должностиЗеленский пообещал Криклию и Петрашко новые должности
Количество трансжиров в продуктах питания будет ограничено - КабминКоличество трансжиров в продуктах питания будет ограничено - Кабмин
Ляшко рассказал, чем будет заниматься в должности главы МОЗ УкраиныЛяшко рассказал, чем будет заниматься в должности главы МОЗ Украины
Кабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до годаКабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до года
Шмыгаль объявил о переходе теплокоммунэнерго на рыночные цены на газШмыгаль объявил о переходе теплокоммунэнерго на рыночные цены на газ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудияВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудия
СНБО заполнил квоту в конкурсной комиссии Бюро экономической безопасностиСНБО заполнил квоту в конкурсной комиссии Бюро экономической безопасности
"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик"Голос" требует аудита деятельности Степанова в должности министра, - Кира Рудик
Последние новости
Подгружаем последние новости