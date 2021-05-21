Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет Министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, передает "Интерфакс-Украина".

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов наблюдательного совета Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталью Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета от государства - Роберта Бенша.

Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до года. Еще один его независимый член будет назначен после консультаций с международными партнерами Украины.

Напомним, согласно корпоративным процедурам "Нафтогаза", с 14 мая вступило в силу прекращение полномочий пяти из шести членов Наблюдательного совета - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людл Ван дер Хейдена, Юлии Ковалив и Натальи Бойко, которые объявили о своей отставке 30 апреля. По информации LB.ua, все пятеро членов Наблюдательного совета будут снова назначены уже в начале следующей недели сроком на 1 год.

По информации собеседников LB.ua, 13 мая состоялась встреча между представителями Наблюдательного совета НАК и руководителями правительства и Офиса президента. На ней членам наблюдательного совета было предложено предоставить условия, при которых они останутся на своих должностях.

Представители наблюдательного совета предоставили эти условия: продление полномочий всех членов наблюдательного совета на 1 год с одновременным сохранением нынешнего состава правления НАК тоже на 1 год. Также среди условий - исключение из состава наблюдательного совета Роберта Бенша.

Сообщалось, что премьер-министр согласился на эти условия.