Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтроль

Развозить по областям их начнут 24 мая.

Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac прошли лабконтроль
Фото: qha.com.ua

Еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, прошли лабораторный контроль. Развозить по областям их начнут 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что CoronaVac из этой партии используют для прививки военнослужащих, правоохранителей, работников топливно-энергетического комплекса, спортсменов-олимпийцев, работников санаторно-курортных учреждений, граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививки Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

Кроме того, еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль.

CoronaVac - это инактивированная вакцина, содержащая в своем составе неактивный, "убитый" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Напомним, что 30 декабря 2020 года Украина законтрактовала 1,9 миллиона доз китайской вакцины за 964,3 млн гривен. 25 марта в Украину привезли первую партию из 215 тыс. доз вакцины. Делать прививки китайской вакциной в Украине начали с 13 апреля.

Как сообщали, купленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условиях. Выяснилось, что вакцина на 100% защищает от смерти, на 96% - от госпитализации и 94% - от инфицирования.

Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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