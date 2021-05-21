Меру пресечения Медведчуку апелляционный суд оставил без изменений

Адвокаты просили не избирать какой бы то ни было меры пресечения.

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобы на меру пресечения подозреваемого в госизмене нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд постановил оставить без изменений домашний арест до 9 июля.

Сторона защиты на заседании настаивала на отказе от любой меры пресечения для подозреваемого, ибо, как они считают, он не имеет возможности уклоняться от следствия, в том числе и из-за блокирования своих активов в рамках санкций.

Прокуроры требовали взять Медведчука под стражу с альтернативой залога в 300 млн гривен. На такой мере пресечения они настаивали и в суде первой инстанции.

Кроме того, о взятии на поруки Медведчука ходатайствовали его коллеги по фракции - 26 депутатов.

Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый – покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. . После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как роSSийскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка "Глубокая", расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды – содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о скрытом подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Напомним, что 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не было - он с женой якобы находился в соседней области.