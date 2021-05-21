Кабмин назначил временного руководителя "Укравтодора" вместо Кубракова

Должность получил его первый заместитель Кузькин.

Кабмин назначил временного руководителя "Укравтодора" вместо Кубракова
Кузькін (справа) з Кубраковим у 2019 році
Фото: ukravtodor.gov.ua

Кабинет министров назначил временного руководителя "Укравтодора" вместо Александра Кубракова, который пошел на повышение и стал министром инфраструктуры.

Об этом сообщается в распоряжении №488 от 21 мая.

Обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог будет временно исполнять первый заместитель Кубракова Евгений Кузькин.

19 мая ему исполнилось 65 лет, это предельный возраст для нахождения на государственной службе, но правительство отдельным распоряжением оставило Кузькина на ней еще на год.

Евгений Кузькин более 30 лет работает в государственных органах, вершиной его чиновничьей карьеры до сих пор была должность заместителя министра финансов Федора Ярошенко в 2010-2011 роках.

С 19 июня 2020 года Кузькин был первым заместителем главы "Укравтодора".

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