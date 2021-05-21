РоSSия осудила крымчанина Яцкина на 11 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Подконтрольный оккупационной власти Верховный суд Крыма признал крымчанина Ивана Яцкина виновным в государственной измене по ст.275 Уголовного кодекса РФ . Ему назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и года ограничения свободы по истечении срока, пишет "Интерфакс".

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

"11 лет строгого и год ограничения свободы - ниже нижнего предела (санкция статьи 275 УК РФ - от 12 до 20 лет заключения). Срок содержания под стражей с октября 2019 года по расчету "день в день". Вопрос с обжалованием пока не решен, будет обсуждаться с подзащитным", - сказал адвокат осужденного Николай Полозов.

Яцкину инкриминировали совершение государственной измены в форме шпионажа. Как считает следствие, мужчина собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие гостайну РФ . 42-летний крымчанин вину не признал. Служба безопасности Украины также заявила, что Яцкин с ней не сотрудничал.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма", - прокомментировала приговор уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она призвала мир отреагировать на этот приговор и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма, и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Яцкин был задержан в аннексированном Россией Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В РоSSии ему грозило до 20 лет лишения свободы.

В 2020 году Яцкин написал письмо из московского следственного изолятора "Лефортово" президенту Украины Владимиру Зеленскому и омбудсману Людмиле Денисовой с просьбой включить его в список на обмен и оказать финансовую помощь его семье. Адвокат крымчанина сообщил, что в Офисе президента приняли заявление Яцкина.