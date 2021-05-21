Преследуемому в РоSSии историку Дмитриеву присудили премию Норвежского Хельсинкского комитета

Глава отделения общества "Мемориал" в роSSийском регионе Карелия, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев стал лауреатом премии Свободы имени Андрея Сахарова, которую присуждает Норвежский Хельсинкский комитет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Юрий Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны и убиты без суда и следствия и похоронены в братских могилах. Дмитриев буквально собрал кости жертв в этих массовых захоронениях, узнал их по именам и вернул им достоинство", - сказал генеральный секретарь комитета Гейр Хеннеланд.

Он добавил, что можно "провести черту" от Андрея Сахарова, боровшегося за то, чтобы "РоSSия посмотрела в лицо своему прошлому и важности документирования правды для предотвращения новых преступлений", и до деятельности Юрия Дмитриева.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, церемония награждения состоится 29 октября.

Дмитриева задержали в декабре 2016 года из-за анонимного обращения в милицию. Следователи заявили, что 62-летний историк с 2008 до 2015 года якобы фотографировал обнаженной свою 11-летнюю приемную дочь.

В правозащитной организации "Мемориал" объясняют, что фото не обрабатывались и не распечатывались, никому их не показывали и не распространяли в интернете. Ни на одном снимке нет других людей, предметов, имитации любого действия. Самого Дмитриева на кадрах нет.

Историк вины не признал. По его словам, фотографировал он ребенка для мониторинга ее здоровья и отчетности перед органами опеки.

В начале 2018 года историка отпустили из СИЗО , а в апреле оправдали по обвинению в изготовлении порнографии и ненасильственных развратных действиях. В июне следствие против Дмитриева возобновили. Тогда допросили бывшую приемную дочь ученого, которую он взял из детского дома в 2008 году, когда ей было три года.

Девушка вроде бы рассказала, что отец помогал ей купаться, смотрел, нет ли на теле ударов, проверял ее одежду. Следователь квалифицировал это как "действия сексуального характера".

27 июня 2018 года Дмитриева уже задержали за якобы насильственные действия сексуального характера в отношении лица до 14 лет.

Напомним, Дмитриев с 1990-х годов исследовал репрессии в Карелии, в том числе разыскивал места расстрелов и захоронений. Наибольшая его находка - Сандармох, урочище, где расстреляли 9 тыс. заключенных.

После вынесения оправдательного приговора Дмитриев получил премию Московской Хельсинской группы за вклад в защиту прав человека и стал финалистом премии Бориса Немцова. Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступило много артистов, писателей и музыкантов.