РоSSийского шпиона, который ранее был боевиком "ЛНР", задержали на Хмельнитчине

Его задержали «на горячем»: во время фиксации колонны военной техники одного из подразделений.

РоSSийского шпиона, который ранее был боевиком "ЛНР", задержали на Хмельнитчине

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агента роSSийских спецслужб. Он также в 2014-2016 годах был активным участником НВФ так называемой «Луганской народной республики».

Вражеского агента разоблачили на Хмельнитчине. Он в 2021 году переехал туда к близким родственникам после службы в 2014-2016 годах у боевиков «ЛНР», информирует пресс-центр СБУ.

Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника роSSийских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, которые задействованы в операции Объединенных сил.

Агента задержали «на горячем» - во время фотографирования колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации роSSийским спецслужбам.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные оперативные и следственные действия.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в конце апреля СБУ задержала агентов "спецслужбы ЛНР", которые готовили теракт против ВСУ.

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