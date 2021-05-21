Оккупанты во второй раз за месяц обстреляли жилой сектор Марьинки

Поддерживаемые Россией вооруженные формирования в мае уже дважды обстреляли прифронтовую Марьинку Донецкой области. В частности, 20 мая оккупанты обстреляли дома мирных жителей из гранатомета.

Фото: пресс-центр ООС

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вчера, 20 мая, в 17:20, роSSийско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Марьинка из станкового противотанкового гранатомета. Огонь велся из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка", - говорится в сообщении.

Так, в результате взрыва шести гранат, нанесен материальный ущерб мирным жителям, проживающим по улице Донецкая, 19 и 21, а также по улице Москалевского, 22.

Фото: пресс-центр ООС

Согласно обращению в Национальную полицию местной жительницы, в результате обстрелов была повреждена крыша ее частного дома.

"21 мая этого года офицеры наблюдательного группы "Марьинка" украинской стороны СЦКК осуществили фотофиксацию и верификацию последствий указанного обстрела. Было обнаружено повреждение окна в одном из домов по ул. Донецкая, 19 и крыши обоих домов. Также обнаружено несколько воронок от взрывов гранат", - говорится в сообщении.

Никто из местных жителей не пострадал.

В штабе ООС отмечают, что это уже второй за текущий месяц обстрел Марьинки. Вечером 8 мая оккупанты выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по этому населенному пункту.