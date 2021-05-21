В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен

Национальная полиция 21 мая провела обыски в управлении образования Подольского района Киева по делу о растрате 800 тысяч гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие считает, что во время ремонта инклюзивного ресурсного центра №7 и гимназии №19 "Межигорская" в 2020 году были украдены деньги.

"Начальник управления образования РГА обеспечил заключение с подконтрольной подрядной организацией ряда договоров по выполнению работ по ремонту инженерных сетей и помещения инклюзивного ресурсного центра №7, фасада и кровли гимназии №19 «Межигорская» и др. После чего, без фактического выполнения работ в полном объеме, между управлением образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации и подрядным предприятием в период ноября-декабря 2020 года подписаны акты выполненных работ и произведена оплата из городского бюджета", - говорится в сообщении.

По заключению судебных строительно-технических экспертиз территориальной общине Киева нанесен ущерб на общую сумму более 800 тысяч гривен.

Начальнику управления образования Алексею Сидоренко, начальнику группы централизованного хозяйственного обслуживания учреждений образования Виталию Шевчишину и руководителю подрядной организации сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. По данным Prozorro, ремонтные работы в гимназии №19 и ИРЦ №7 выполняло ООО "Дамрембуд".

Фото: kyiv.gp.gov.ua