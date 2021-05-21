САП в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +"

Новый прокурор поддержал позицию своего предшественника.

САП в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +"
Фото: business-tv.com.ua

Новый руководитель группы прокуроров по делу "Роттердам +" Денис Демкив 20 мая решил его закрыть.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Решение нового старшего группы прокуроров - Дениса Демкива - о закрытии так называемого дела «Роттердам+» 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. Решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела", - говорится в заявлении НАБУ.

Бюро считает, что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, его необходимо рассмотреть в суде, а потому детективы обжалуют решение прокурора.

Демкив был назначен старшим группы прокуроров по делу "Роттердам +" в начале мая.

Его предшественник Виталий Пономаренко трижды - 27 августа 2020 года, 21 января 2021 года и 9 апреля 2021 года - закрывал производство по этому делу на основании п.3 ч.1 ст.284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить). Все три раза дело было возобновлено.

НАБУ заявляло, что прокурор саботировал направление дела в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что в марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Оно был квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (" Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который произошел 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

В 2019 году НАБУ сообщило несколько подозрений в этом деле. Среди подозреваемых оказались экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и и сотрудники компании "ДТЭК".

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