Минкульт определил проекты "Большой реставрации" на 2021 год

Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам’ятки архітектури XVII – XVIII ст. Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври у м. Києві» (Коригування)

Протиаварійні роботи на ділянці №3 пам’ятки архітектури “Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер” (корпус №93, охоронний № 867/3), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46

5

Обстеження технічного стану та розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт по об'єктах культурної спадщини, що входять до комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803), а саме: Міст № 1 Південної (В'їзної) башти замку XVII-XVIII ст.