Минкульт определил проекты "Большой реставрации" на 2021 год

В перечень попали объекты, которые уже ремонтируются или планировались к ремонту.

Минкульт определил проекты "Большой реставрации" на 2021 год
Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври
Фото: Stanislav Vederskyi/news.church.ua

Министерство культуры и информационной политики выбрало объекты, которые будут ремонтироваться в 2021 году в рамках проекта "Большая реставрация".

Об этом сообщается на сайте Минкультуры со ссылкой на приказ №337 от 18 мая.

Первоочередные работы будут проводиться в Киево-Печерской лавре, Софии Киевской, Национальном художественном музее, Национальной музыкальной академии, Львовской национальной галерее искусств, львовском Национальном академическом драмтеатре, в заповедниках "Древний Галич", "Хотинская крепость", "Замки Тернопольщины", "Качановка "и Шевченковском национальном заповеднике.

В перечень попали проекты, которые уже ремонтируются или имеют разработанную научно-проектную документацию по смете расходов.

Полный перечень проектов, которые будут реализованы в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году:

Найменування робіт і заходів

Місце реалізації проекту

1

Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення “Троїцька надбрамна церква (корпус №27), охоронний №4/3 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва

2

Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам’ятки архітектури XVII – XVIII ст. Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври у м. Києві» (Коригування)

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва

3

Протиаварійні роботи на ділянці №3 пам’ятки архітектури “Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер” (корпус №93, охоронний № 867/3), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва

4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46

Національний заповідник "Давній Галич" вул. Коновальця, 46, м. Галич, Івано-Франківська обл.

5

Обстеження технічного стану та розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт по об'єктах культурної спадщини, що входять до комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803), а саме: Міст № 1 Південної (В'їзної) башти замку XVII-XVIII ст.

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область

6

Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803).2. Додаткові роботи "Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803)" Коригування.

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область

7

Ремонт (реставраційний) дерев'яних дахів об'єктів культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803). Робочий проект.

Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область

8

Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – “будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897 – 1900 р.р.” – пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва

Національний художній музей України м.Київ вул. Грушевського, 6

9

Поточний ремонт (ремонт реставраційний) відмостки Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська” по вул. Володимирській, 24 Шевченківського району м. Києва (коригування)

Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24

10

Реставрація частини приміщень колишньої хлібні з пристосуванням під виставкові зали та консисторії під адміністративні приміщення національного заповідника “Софія Київська” (пам’ятка архітектури національного значення XVIII-XIX ст.; охоронний №260072/10-Н)

Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24

11

Розробка проекту ремонтно реставраційних робіт Дзвіниці Софійського собору

Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24

12

Ремонт (реставраційний) будівлі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Городецького, 1-3/11

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського м. Київ вул. Городецького, 1-3/11

13

Комплексна реставрація з пристосуванням Жовківського замку, пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 385)

Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького пл. Вічева, 2 в м. Жовква, Львівський район, Львівська область

14

Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Підгірцях з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/1) - Палац Підгорецького замку (пам'ятка архітектури 1635-1640, 1779 рр.), пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 412/3) – Костел св. Йосифа (пам'ятка архітектури 1763 р.), пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/2)-Гетьманський заїзд (пам'ятка архітектури кін. XVII ст.) та об'єкта культурної спадщини (охоронний № 412/4) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Підгорецький замок" у с. Підгірці, Бродівського району, Львівської області

Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 1в с. Підгірці, Бродівський район, Львівська область

15

Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Олеську з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 404) – замок Даниловичів, пам'ятка архітектури XIV-XVII ст. та пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 406) -Костелу капуцинів з келіями у смт. Олесько, Буського району, Львівської області

Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 27 смт. Олесько, Буський район, Львівська область

16

Реставрація пам’ятки історії місцевого значення “Будинок музею Т. Г. Шевченка”

Шевченківський національний заповідник м. Канів, Черкаська область

17

Реставрація приміщень камерної сцени НАУД театру ім. М. Заньковецької у м. Львів, вул. Л. Українки, 1

ДП "Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької" м. Львів, вул. Л. Українки,1

18

Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку м. Збараж (охор №661) Тернопільської області.

Національний заповідник "Замки Тернопілля" м. Збараж Тернопільської області вул. Б. Хмельницького, 28

19

Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) Замку, пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, І м. Чортків, Тернопільська область

Національний заповідник "Замки Тернопілля" Тернопільська область м. Чортків, вул. Замкова, 1

20

Розроблення науково-проектної документації “Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1824-1853 роки) Палац з двома флігелями (північним та південним) (охоронний №250045/1-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області”

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область

21

Розроблення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1866—1898 роки) Водогінна вежа (охоронний №250045/2-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка

Ічнянського району Чернігівської області»

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область

22

Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., 1830 р., Альтанка М.І. Глінки. (охоронний №250045/5-Н). (Науково-проектна документація на протиаварійні роботи). Чернігівська область, Ічнянський район, с. Качанівка, вул. Глінки, 1/5

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/5, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область

Напомним, что в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский пообещал, что за три последующих года в Украине будут реставрированы 150 замков, музеев, театров и других объектов исторического и культурного наследия.

В мае 2021 года стал известен перечень этих памятников. Их оказалось не 150, а только 109.

Часть объектов не попала в список из-за того, что они находятся в коммунальной собственности. МКИП обещает разработать изменения в законодательство, что позволит объектам коммунальной формы собственности принять участие во втором отборе.

Объявление о начале второго отбора будет опубликовано на сайте МКИП позже.

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