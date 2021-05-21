Денисова призывает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате "всех на всех"

В списке Украины на обмен 285 человек, в списке боевиков - 90.

В списке Украины на обмен пленными, удерживаемыми в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, 285 человек, в списке боевиков - 90.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула, что для возвращения украинских граждан из мест несвободы в ОРДЛО можно применить уже известный принцип "всех на всех".

"Из 90 человек, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен «всех на всех», это означает всех установленных на всех установленных", - пояснила Денисова.

В начале мая вооруженные формирования в ОРДЛО передали Украине списки для обмена удерживаемыми людьми. Об этом заявила член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова. В то же время она же отметила, что украинская сторона передала списки на обмен еще полгода назад.

Напомним, в феврале Людмила Денисова заявляла, что переговоры по обмену удерживаемыми с Россией заморожены из-за позиции роSSийской власти. По ее словам, РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений. Тогда омбудсмен рассказала, что с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло и на конец января составило 267 человек.

16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украине пленных в обход ТКГ. 20 января Денисова сообщила, что на подконтрольную Украины территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, незаконно удерживаемых боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех.

В МИД отметили, что РоSSия решила передать удерживаемых не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку - главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ . Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что РоSSийская Федерация и депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.