Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"
Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам и проведению служебных расследований.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №4626 "О Службе военного капелланства" №4626, создающий Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Согласно документу, Служба подчиняется непосредственно командованию воинской части. Ее численность не может быть меньше 0,2% численности соответствующего военного формирования.
Капелланом может быть гражданин Украины с высшим богословским образованием, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине церкви или религиозной организации и получивший мандат от собственной церкви на право осуществлять капелланскую деятельность.
Отмечается, что капелланы являются военнослужащими и имеют соответствующие социальные гарантии. Они также отвечают за осуществление удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава.
Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований.
Напомним, в августе 2017 года удостоверение участника боевых действий впервые получил священник - капеллан учебного центра Нацгвардии протоиерей Андрей Кулицкий.