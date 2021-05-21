Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"

Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам и проведению служебных расследований.

Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"
Фото: ngu.gov.ua

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4626 "О Службе военного капелланства" №4626, создающий Службу военного капелланства как самостоятельное структурное подразделение в составе воинских формирований.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Согласно документу, Служба подчиняется непосредственно командованию воинской части. Ее численность не может быть меньше 0,2% численности соответствующего военного формирования.

Капелланом может быть гражданин Украины с высшим богословским образованием, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине церкви или религиозной организации и получивший мандат от собственной церкви на право осуществлять капелланскую деятельность.

Отмечается, что капелланы являются военнослужащими и имеют соответствующие социальные гарантии. Они также отвечают за осуществление удовлетворения духовно-религиозных потребностей личного состава.

Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, а также не могут быть привлечены к дежурствам, нарядам, проведению служебных расследований.

Напомним, в августе 2017 года удостоверение участника боевых действий впервые получил священник - капеллан учебного центра Нацгвардии протоиерей Андрей Кулицкий.

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