Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ

Документ определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости Нацагентства.

Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро в соответствие с требованиями Конституции Украины № 5459-1.

За проголосовало 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, и сделает невозможным вмешательство КМУ в его деятельность. Также документ определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ.

Директора НАБУ будет назначать Кабинет министров по конкурсу, а также в определенных законом случаях - увольнять. Конкурс будет проводить комиссия из шести человек. Работающий глава НАБУ, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедуре.

Напомним, 28 августа прошлого года КС признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и относительно принятия решений КСУ. В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Владимир Зеленский должен издать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается уходить в отставку, отметив, что решение Конституционного Суда не может за собой повлечь никаких юридических последствий.

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