Ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

По поручению президента Владимира Зеленского Министерство иностранных дел Украины обратилось к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я обещал сюрприз, и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкого государства, Украинской Народной Республики и по сей день", - написал он в фейсбуке.

Кулеба отметил, что переговоры были очень сложными. Сначала предлагалась копия Конституции, однако украинская сторона хотела только оригинал, который никогда не был в Украине.

"И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил глава МИД .

Он поблагодарил Национальный архив Швеции Riksarkivet и лично его директора Карин Острем Ико за предоставленную возможность представить украинцам и многочисленным иностранным гостям эту реликвию.

"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", - добавил Кулеба.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Напомним, президент Зеленский заявил, что в этом году Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран.