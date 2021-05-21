Ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика

МИД достигло соответствующих договоренностей с Национальным архивом Швеции, где хранится реликвия.

Ко Дню Независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика
Пам'ятник Пилипу Орлику
Фото: Михайло Марків

По поручению президента Владимира Зеленского Министерство иностранных дел Украины обратилось к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я обещал сюрприз, и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкого государства, Украинской Народной Республики и по сей день", - написал он в фейсбуке.

Кулеба отметил, что переговоры были очень сложными. Сначала предлагалась копия Конституции, однако украинская сторона хотела только оригинал, который никогда не был в Украине.

"И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил глава МИД.

Он поблагодарил Национальный архив Швеции Riksarkivet и лично его директора Карин Острем Ико за предоставленную возможность представить украинцам и многочисленным иностранным гостям эту реликвию.

"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после Гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", - добавил Кулеба.

Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Напомним, президент Зеленский заявил, что в этом году Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - ЗеленскийУкраина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - Зеленский
Ситуация с Чаусом не должна быть использована, чтобы рассорить Украину и Молдову, - КулебаСитуация с Чаусом не должна быть использована, чтобы рассорить Украину и Молдову, - Кулеба
В Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителейВ Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителей
Бывшего боевика "ЛНР" осудили за призывы к ликвидации независимости ЛатвииБывшего боевика "ЛНР" осудили за призывы к ликвидации независимости Латвии
На следующей неделе в Украину должна прибыть новая партия вакцины от Pfizer, - ЛяшкоНа следующей неделе в Украину должна прибыть новая партия вакцины от Pfizer, - Ляшко
Министры иностранных дел Молдовы и Грузии посетят Украину 17 маяМинистры иностранных дел Молдовы и Грузии посетят Украину 17 мая
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
Украину в конце мая посетит премьер-министр СловакииУкраину в конце мая посетит премьер-министр Словакии
СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РФ на фоне концентрации войск у границ
В Украину с визитом прибыл министр финансов ФранцииВ Украину с визитом прибыл министр финансов Франции
Последние новости
Подгружаем последние новости