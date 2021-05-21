В Киеве собрался протест из-за избиения парня полицией

Митингующие утверждают, что правоохранители совершают рейды на заведения Подола.

В Киеве возле Подольского райотдела полиции собрался митинг против полицейского произвола. Протестующие требуют увольнения начальника управления полиции и привлечения его к ответственности за возможные правонарушения, пишет hromadske.

По словам организаторов акции "Остановим сафари на Подоле", правоохранители якобы совершают рейды на культурные заведения Подола и художников, в частности, художника Дмитрия Бугайчука. В ночь с 18 на 19 мая, по словам активистов, полиция избила Бугайчука и держала его в наручниках несколько часов.

Акция на Подоле
Фото: Telegram VestnikPodil
Акция на Подоле

Правоохранители остановили его из-за пакета с веществом, похожим на наркотическое. Полиция заявила, что обнаружила у него наркотики и открыла уголовное производство. Также утверждается, что была назначена экспертиза по проверке правомерности действий полиции при задержании.

Фото: Telegram VestnikPodil

Адвокат Бугайчука Всеволод Игнатенко уверяет, что его подзащитный встречался с другом на ул. Кирилловская.

"Когда они уже расходились, подъехал батальон спецназначения и художника попросили подойти к автомобилю. После вопросов, зачем это делать, Бугайчука ударили в лицо, и затем продолжали бить, говорит адвокат. Наличие у него наркотиков отрицает", - отметили журналисты.

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