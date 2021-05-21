Верховный Суд оправдал генерала Назарова

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал генерал-майора Виктора Назарова, которого ранее приговорили к семи годам тюрьмы за халатность, которая привела к гибели 49 украинских военных в крушении военного самолета Ил-76 14 июня 2014 года.

Об этом сообщил представитель потерпевших адвокат Виталий Погосян.

"Приговоров по Иловайску и Дебальцево - не будет. Назаров признан невиновным", - написал Погосян в фейсбуке.

Пресс-служба Верховного Суда сообщила, что ранее вынесенные судебные решения против Назарова отменены. Уголовное производство против генерала закрыто в связи с отсутствием в деянии Назарова состава уголовного преступления.

"Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров В. М. имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины, является неправильным", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, которая привела к трагедии, и назначил 7 лет тюремного заключения. В то же время суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тыс. грн каждый, то есть на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбития самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

Назаров обвинения в свой адрес отвергал. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".

11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор генералу Назарову. Генерал назвал решение "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд.