"Северный поток-2" - это оружие РоSSии в гибридной войне и инструмент давления на Европу, - Кира Рудик

Фракция «Голос» вместе с коллегами в парламенте обратилась в американский Сенат с просьбой наложить санкции на компании, привлеченные к строительству «Северного потока-2», в частности, на компанию-оператора проекта - Nord Stream 2 AG. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик.

«Идет восьмой год гибридной войны РоSSии против Украины: на Донбассе, в оккупированном Крыму, в экономической и информационной сферах. Также страна-агрессор атакует Украину и в энергетической плоскости. Проект «Северный поток-2» - один из элементов этой войны», - заявила политик.

Она пояснила, что незаконное строительство роSSийского газопровода уже практически завершено. Однако с помощью международных партнеров его запуск еще можно остановить.

«Проект «Северный поток-2» - прямая угроза не только энергетической безопасности Украины, но и Европы. Это оружие РоSSии в гибридной войне, дополнительный инструмент влияния и давления на Европу. Наконец, это значительно более дорогой газ для украинцев, а также меньшие доходы от транзита газа для государства. В частности, в случае запуска «Северного потока-2», Украина ежегодно будет терять 1,5 млрд долларов», - отметила Кира Рудик.

По словам депутата, блокирование строительства газопровода сегодня является единственным способом лишить РоSSию сильнейшего рычага воздействия на европейские страны.