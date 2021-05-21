Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины

Экс-президент считает, что обращение к Конгрессу Соединенных Штатов поможет остановить этот процесс.

Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины
Фото: eurosolidarity.org

Отмена санкций против роSSийского проекта «Северный поток-2» - опасный сигнал украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он назвал Обращение Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса США о продлении санкций против «Северного потока-2» «очень своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности».

«Пять лет наша команда держала оборону против строительства «Северного потока-2» - Верховная Рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии», - констатировал Порошенко.

«Мы видим огромную опасность в том, что принцип «ничего об Украине без Украины» был незыблемым - а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины», - предостерегает экс-президент.

«Снятие санкций с «Северного потока-2» - это приглашение Путина к агрессии против нашего государства, это превращение Украины из важнейшего для Европы партнера по энергетической безопасности к обычному импортеру, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах. Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних раздоров», - отмечает Порошенко.

«Я твердо убежден, что наше обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, к Европейскому парламенту, к лидерам стран Европейского Союза еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий», - резюмировал Петр Порошенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взяткиВ Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
В СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцуВ СИЗО Киева открыли обновленный корпус, отремонтированный по норвежскому образцу
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП УкраиныМинэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Решение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - СтефанишинаРешение о ПДЧ для Украины не будут принимать на саммите НАТО в июне, - Стефанишина
Зеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории УкраиныЗеленский назвал "антиахметовский" законопроект одной из важнейших налоговых реформ в истории Украины
Кучма сохранил лидерство в рейтинге президентов Украины, - опросКучма сохранил лидерство в рейтинге президентов Украины, - опрос
Посол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации историиПосол Украины в ФРГ обвинил немецких левых в фальсификации истории
В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2"В администрации Байдена напомнили, что выступают против "Северного потока-2"
Ляшко рассказал, чем будет заниматься в должности главы МОЗ УкраиныЛяшко рассказал, чем будет заниматься в должности главы МОЗ Украины
Зеленский уволил посла Украины в Турции.Зеленский уволил посла Украины в Турции.
Порошенко встретился с АнтоненкоПорошенко встретился с Антоненко
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости