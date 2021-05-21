Порошенко: снятие санкций с "Северного потока-2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины

Отмена санкций против роSSийского проекта «Северный поток-2» - опасный сигнал украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко. Он назвал Обращение Верховной Рады Украины к Палате представителей и Сенату Конгресса США о продлении санкций против «Северного потока-2» «очень своевременной инициативой, объединяющей позиции украинского парламента по чрезвычайно важным для нас вопросам - не просто энергетической, а национальной безопасности».

«Пять лет наша команда держала оборону против строительства «Северного потока-2» - Верховная Рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии», - констатировал Порошенко.

«Мы видим огромную опасность в том, что принцип «ничего об Украине без Украины» был незыблемым - а сейчас все эти вопросы обсуждаются без Украины», - предостерегает экс-президент.

«Снятие санкций с «Северного потока-2» - это приглашение Путина к агрессии против нашего государства, это превращение Украины из важнейшего для Европы партнера по энергетической безопасности к обычному импортеру, возможно, с хранением газа в подземных хранилищах. Эта работа требует ежедневной координации работы. Мы не можем сегодня внешнюю безопасность государства делать заложником внутренних раздоров», - отмечает Порошенко.

«Я твердо убежден, что наше обращение к Конгрессу Соединенных Штатов, к Европейскому парламенту, к лидерам стран Европейского Союза еще дает нам надежду остановить этот чрезвычайно опасный для нас сценарий», - резюмировал Петр Порошенко.