Белорусский олигарх Воробей сотрудничает с Медведчуком и обогащается в Украине, - "Схемы"

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется Воробей.

Белорусский олигарх Воробей сотрудничает с Медведчуком и обогащается в Украине, - "Схемы"
Микола Воробей
Фото: finclub.net

В последние годы в Украине существенно активизировалась деятельность белорусского олигарха Николая Воробья, связанного с Александром Лукашенко. Именно на его самолете из Украины выехал в настоящее время объявленный в розыск нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.

Об этом говорится в материале журналистов "Радио Свобода".

Отмечается, что Воробей с 2019 года стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики: приобрел украинскую часть нефтепродуктопровода, который тянется из РоSSии; возит роSSийский уголь украинским металлургам и на электростанции; прочно закрепился на рынке импорта дизельного топлива из Беларуси.

В Украине Воробей имеет тесные отношения с пророSSийским политиком Виктором Медведчуком - тот называет это дружбой. Однако, как показало расследование "Схем", проведенное совместно с журналистами проекта расследований "Давайце Разбирацца" белорусского телеканала "Белсат", они не только дружат - Воробей глубоко интегрирован в тот бизнес Медведчука, который стал поводом введения украинских санкций в отношении политика. И сам белорусский олигарх этих санкций избежал - и якобы, как утверждают журналисты, продолжает в Украине зарабатывать уже на "Большом строительстве".

Также журналисты узнали, что народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется Воробей. На момент вылета из Украины на Козака и на три его телеканала, а также на самолет, которым он пользовался, были наложены санкции СНБО, правда, Козак все же смог вылететь им в РоSSию.

По информации источников "Схем" из сферы авиаперевозок, 24 февраля Козак находился на борту этого самолета. Когда воздушное судно уже готовилось на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Однако впоследствии и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска - откуда самолет сразу полетел в Москву. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался.

Как установили журналисты, этот самолет регулярно базируется в Минске, и им пользуются семьи Козака и Медведчука.

Напомним, 23 ноября прошлого рок Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение более 50% акций АО "БТА Банк". Имя покупателя в АМКУ не назвали. В декабре стало известно, что это - бизнесмен Николай Воробей. В Беларуси ему принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости, треть компании "Бремино Групп", охотничье хозяйство "Красный Бор".

В декабре Нацбанк отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА банка", поскольку тот попал под санкции Евросоюза.

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