42% украинцев считают "Большую стройку" наиболее удачной инициативой президента

У программы развития инфраструктуры, запущенной в 2020 году Владимиром Зеленским, - самая высокая поддержка из всех инициатив президента. Такие данные обнародовала социологическая группа Рейтинг по результатам исследования, проведенного в мае.

2500 респондентам предложили отметить по пятибалльной шкале прогресс по итогам второго года президентства Зеленского. 42% из них одобряют «Большую стройку», 40% - программу «Государство в смартфоне». Также среди наиболее удачных инициатив респонденты назвали освобождение пленных и заложников (38%), укрепление обороноспособности страны (30%) и международную политику (30%).

Кроме того, у Зеленского самый высокий рейтинг доверия среди всех президентов независимой Украины (46%).

Среди действующих политиков у Зеленского также самый высокий рейтинг. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, он бы набрал 30,2% голосов тех, кто определился и собирается принять участие в выборах. За Петра Порошенко отдали бы голоса 12,8% избирателей, за Юрия Бойко - 11,9%, за Юлию Тимошенко - 11,1%, а за Игоря Смешко - 7,6%. Во втором туре Зеленский побеждает всех конкурентов.

Сроки проведения исследования: 16-18 мая 2021 года. Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.