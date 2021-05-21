"Укроборонпром" одержал победу в суде над роSSийской корпорацией "МиГ"

Судебный спор касался требования вернуть средства, уплаченные Россией на основании контракта 2013 года.

"Укроборонпром" одержал победу в суде над роSSийской корпорацией "МиГ"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины принял окончательное решение в пользу ГП "Красиловский агрегатный завод", входящего в состав "Укроборонпрома", в деле против РоSSийской самолетостроительной корпорации "МиГ".

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Судебный спор касался требования "МиГ" вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения. Ее поставка стала невозможной из-за роSSийской агрессии против Украины и введенных санкций.

Спор рассматривался более двух лет и завершился победой "Укроборонпрома" и Красиловского агрегатного завода.

"Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации "МиГ" делают невозможным возвращение полученных средств. Со стороны "Укроборонпрома" дело в суде сопровождали начальник управления юридической поддержки Евгения Федюшкин и главный специалист по правовым вопросам управления правовой экспертизы Тимур Божков", - отметили в "Укроборонпроме".

"МиГ" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежат правительству РоSSийской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий роSSийского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.

Напомним, в апреле 2019 года роSSийский "МиГ" в украинском суде добился взыскания 5 млн гривен с предприятия "Красиловский агрегатный завод".

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