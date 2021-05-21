Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз роста ВВП Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал Игорь Петрашко, уволенный с должности министра 18 мая.

"Наш обновленный макропрогноз, направленный в различные органы, на котором будет также строиться трехлетняя бюджетная декларация - это рост экономики на 4,1% в этом году", - сказал Петрашко.

Ранее министерство и правительство ожидали рост на 4,6%.

Прогноз ВВП на 2022 год также ухудшили с 4,3% до 3,8%.

Министерство также спрогнозировало, что уровень инфляции в 2021 году составит 8,8%.

Напомним, что в апреле свой прогноз пересмотрели также в Национальном банке. НБУ заявил, что экономика Украины восстанавливается, но медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за усиления карантинных ограничений. Учитывая потери от пандемии, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

МВФ прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 4,0%.

В Офисе президента рассчитывают, что рост внутреннего валового продукта в 2021 году превысит 5%.