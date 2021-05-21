"Слуга народа" объявила Тищенко выговор за вечеринку во время локдауна

Депутата решили не лишать должностей.

"Слуга народа" объявила Тищенко выговор за вечеринку во время локдауна
Фото: Lb.ua

Партия "Слуга народа" объявила выговор народному депутату Николаю Тищенко, который 18 апреля во время локдауна в Киеве устроил вечеринку ко дню рождения жены.

Об этом рассказали "Радио Свобода" глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и другие народные депутаты от партии - Александр Качура и Евгения Кравчук.

Арахамия сказал, что за объявление Тищенко выговора проголосовали единогласно. При этом Тищенко решили не лишать внутрипартийных должностей, в частности, заместителя главы фракции в парламенте.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко ранее говорил, что политическая партия Рады будет рассматривать ситуацию с Тищенко в мае. "У нас есть выговоры разного уровня, в частности, временное отлучение от участия в принятии решений, то есть на несколько месяцев блокируется право голоса. По-моему, это существенное наказание для участника руководящего органа партии", - рассказывал Корниенко.

Напомним, что 20 мая во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский сказал, что ему стыдно за Тищенко. Он также сообщил, что партия "дала шанс" депутату исправиться.

"О Николае Тищенко - да, он является депутатом от партии "Слуга народа". Мне действительно стыдно за некоторые его шаги. Он был не прав. И считаю, он должен это понимать. Он взрослый человек, должен сам нести ответственность за то, что происходит. Партия рассматривала его вопрос, дали Николаю Тищенко шанс, потому что я знаю, что у него есть и другие стороны", - сказал президент Украины.

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