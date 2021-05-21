ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в Киеве

Его признали невиновным в получении незаконной компенсации в 543,9 тыс. гривен.

ВАКС оправдал экс-нардепа Левуса в деле о компенсации от государства за жилье в Киеве
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор по делу народного депутата Украины VIII созыва по компенсации от государства за проживание в гостинице на сумму 543,9 тыс.

Коллегия судей вынесла приговор и признала его невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, говорится на странице ВАКС в Facebook.

"По версии стороны обвинения, бывший народный избранник незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, якобы имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации - 543 900 грн", - говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

ВАКС не называет имени оправданного экс-нардепа, однако в мае 2020 года сообщалось о завершении досудебного расследования по компенсации 543 тыс. гривен за аренду жилья народного депутата Верховной Рады VIII созыва Андрея Левуса.

Левус прошел в парламент в 2014 году по списку партии "Народный фронт".

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