ГФС провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

Сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски в КП "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Отмечается, что служебных лиц одного из обществ Киева и КП уличили в завладении бюджетными средствами.

Налоговая милиция ГФС установила, что одно из предприятий столицы постоянно выигрывало тендерные торги у коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета "Киевтеплоэнерго" по выполнению строительно-монтажных и ремонтных работ на общую сумму более 260 млн гривен.

"Упомянутый СХД все работы выполнял собственными силами, не в полном объеме и с использованием завышения стоимости работ и материалов. При выполнении тендеров осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и оформление поставки товаров от предприятий как реального сектора экономики, так и предприятий с признаками рискованности, без фактического их выполнения или поставки материалов", - сообщили в ГФС.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Общая сумма приобретенных субподрядных работ - около 20 млн гривен.

При этом выяснилось, что данные предприятия по налоговым адресам не находятся, имеют негативное состояние, низкую налоговую нагрузку, на балансе предприятий отсутствуют какие-либо активы, они не имеют собственных или арендованных складских помещений, не имеют наемных работников, отсутствуют трудовые и производственные мощности .

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что стоимость выполнения работ значительно завышена по сравнению с реальными затратами. Кроме этого, в схемах имеюются факты приобретения горюче-смазочных материалов, запчастей и оборудования на общую сумму более 16 млн грн. При этом арендованная техника отсутствует, реализация приобретенного горючего также отсутствует", - отметили в фискальной службе.

"Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что должностные лица вышеупомянутого общества и коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» завышали стоимость строительно-монтажных работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей по объектам и жилым домам и в дальнейшем перечисляли средства за бестоварные операции, завладели бюджетными средствами, что привело к совершению тяжкого преступления, которое квалифицируется ч.3 ст. 191 УК Украины, и к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств на сумму свыше 10 млн грн", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, в Киеве с прошлой недели проходят массовые обыски по многочисленным уголовным делам, которые, по мнению мэрии, являются попыткой отстранить от власти действующего мэра Виталия Кличко. Подробнее об этом читайте в статье "Киевский плацдарм".

Ранее ГФС заявила об обнаружении в КГГА нарушений в сфере арендной платы более чем на 100 млн грн. Директора одного из предприятий объявили в розыск.