В Беларуси национальный бело-красно-белый флаг включат в список запрещенной символики

«Символика, которая использовалась коллаборационистами, не может быть разрешена».

В Беларуси национальный бело-красно-белый флаг включат в список запрещенной символики
Фото: LB.ua

«Символика, которая использовалась коллаборационистами, не может быть разрешена» и «ходить под этими флагами на улицах никто не даст». Поэтому национальный белорусский бело-красно-белый флаг включат в список запрещенной символики, сообщил заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Михаил Бедункевич.

Чиновник добавил, что в новом законе есть варианты использования флага в других целях - в театральной деятельности, в кино как факт истории, передает Радио Свобода.

«Как потомки людей, которые воевали и отдали жизнь за победу (над нацистами во Второй мировой войне - ред.), мы не можем просто так, равнодушно смотреть на символику предателей. Поэтому в ближайшее время выступим с инициативой о включении в список нацистской символики бкб-флага, который использовался всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации», - цитирует Бедункевича сайт TUT.BY.

Журналисты также приводят слова директора Института истории НАН Беларуси Вадима Лакиза, который говорил в интервью изданию «Наша нива», что в годы войны фиксировалось «использование бело-красно-белых флагов на публичных мероприятиях с пропагандистскими целями». Однако он добавляет, что документов об официальном разрешении немецкой оккупационной власти на использование бело-красно-белых флагов коллаборационными организациями «обнаружено не было».

Бело-красно-белый флаг - исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года. После референдума, инициированного и незаконно проведенного Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста.

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