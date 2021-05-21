Мужчине, который порвал государственный флаг в киевском парке, сообщено о подозрении

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине, который порвал государственный флаг в киевском парке, сообщено о подозрении
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который сорвал со здания государственный флаг и порвал его.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел вечером 19 мая у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха г. Киева на ул. М. Грушевского, на фасаде которого был закреплен флагшток с флагом.

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани Государственного Флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан", - говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следователей злоумышленника удалось идентифицировать. Сейчас мужчине сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 338 УК Украины), и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Винницкой области полиция открыла дело по факту надругательства над государственным флагом. На территории Мемориала Славы в с. Орехов мужчина вытер руки о флаг и испачкал его.

В мае 2018 года горрайонный суд Львовской области отказался арестовать подозреваемого в сожжении государственных флагов 31-летнего жителя Тростянца. Суд отпустил подозреваемого под личное обязательство.

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