Кличко об обысках: "До ночи ищут документы, которые мы сами передали правоохранителям"

По словам мэра, Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок с 2015-го года.

Кличко об обысках: "До ночи ищут документы, которые мы сами передали правоохранителям"

Правоохранители ищут в департаментах КГГА и коммунальных предприятиях Киева документы, которые городская власть уже давно передала им. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, комментируя продолжение давления на столичную власть.

«Структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции - манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице. Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там, с утра до ночи, ищут в основном документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениям, которые обнаружили мы сами», - отметил Кличко.

Он обратился в правоохранительные органы с требованием дать подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов с 2015 года.

«Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок с 2015 года. И передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли или надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?» - подытожил Кличко.

Ранее Виталий Кличко заявил, что свернуть местное самоуправление силами правоохранителей не удастся.

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